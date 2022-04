Gabriel Teixeira valoriza ligação com Roger e promete recolocar o Grêmio na Série A

publicidade

Gabriel Teixeira, ou “Biel”, como o atacante preferiu ser nomeado na camisa 17, foi apresentado oficialmente pelo Grêmio na tarde desta terça-feira, no CT Luiz Carvalho. Na coletiva, o jogador de 21 anos, disse preferir atuar pelos lados do campo e, principalmente, valorizou a indicação de Roger Machado, de quem foi atleta em 2021, na passagem do treinador pelo Fluminense.

“O que pesou na minha decisão foi o tamanho do Grêmio e, claro, o Roger. Com ele no Fluminense, consegui desempenhar tudo com excelência, acho que por isso ele me botou tanto para jogar naquela época”, dissel. “Me sinto mais a vontade pelos lados do campo, mas aonde ele (Roger) me colocar, vou dar meu melhor. Sei também jogar por dentro e venho aprimorando minha batida para as cobranças de faltas, porque sei que a bola parada será importante na Série B”, completou.

Sobre o principal objetivo do ano, Teixeira definiu a Série B como uma competição “dura”, mas prometeu empenho de todo o elenco. “O nosso grande desafio é a Série B. Teremos times que jogarão na retranca, mas vamos trabalhar bastante para matar a partida e sempre garantir os três pontos. Espero agregar ao clube e recolocar o Grêmio no lugar onde ele merece”, reforçou.

O aproveitamento da base foi um dos pontos na coletiva. Teixeira é oriundo dos jovens das Laranjeiras e foi com Roger que ganhou oportunidades. No Grêmio, o cenário se mantém. Nomes como Bitello, Elias e Gabriel Silva foram utilizados no Gauchão e é grande a possibilidade que os dois primeiros sigam como titulares.

“É sempre bom ter jogadores novos no elenco. Eles sempre são elétricos e querem alcançar objetivos e isso é importante para mim. Até me vejo ainda como um garoto da base. E sobre os caras experientes (Diego Souza, Geromel), quero tirar o máximo deles e aprender”, explicou o atacante.

O Tricolor agora acerta os detalhes para a estreia diante da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). A partida está marcada para 16h30min, neste sábado.