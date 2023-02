Garotos do Sub-20 são novidades em treino do Grêmio

publicidade

O Grêmio realizou, nesta sexta-feira, o último treino antes de enfrentar o São Luiz. Em atividade no CT Luiz Carvalho, as novidades ficaram por conta de garotos do Sub-20 do clube. Os laterais Cristiano e Wesley, os zagueiros João Lima, Viery e Paulo, os volantes Mila e Ronald, os meias Hiago, Kauan Kelvin e Jefinho e os atacantes Lucas Caniggia, Zinho, Pedro Clemente e Rubens estiveram presentes.

O técnico Renato Portaluppi comandou um trabalho técnico e tático. Estiveram entre os treinos a bola parada, estratégia e formação de jogo e também jogadas ofensivas e defensivas. Após o treinamento, a delegação gremista iniciou viagem a Ijuí, onde enfrenta os donos da casa neste sábado, às 16h30min, no estádio 19 de Outubro.

Com a liderança na primeira fase e classificação garantida para as semifinais do Gauchão, o Tricolor pode utilizar time completamente reserva, com a presença de guris formados em casa. Até por isso, há um mistério e a lista dos jogadores relacionados só vai ser divulgada neste sábado, dia do confronto pela 8ª rodada do Gauchão.

Veja Também