Geromel é ausência em treino do Grêmio

O Grêmio voltou aos treinamentos na manhã desta quinta-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho. A principal ausência foi Pedro Geromel, que ficou na academia para recuperar a parte física. Porém, o zagueiro não preocupa para a partida contra o Londrina pela 34ª rodada da Série B.

Bitello também não apareceu no gramado. O meio-campista, assim como Geromel, não preocupa para o confronto no Paraná. Com os dois jogadores à disposição e Kannemann de volta, o técnico Renato Portaluppi deve escalar o seguinte time gremista: Brenno; Edilson, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa (Nicolas); Villasanti, Bitello e Lucas Leiva; Biel, Guilherme e Diego Souza.

O Tricolor realiza o último treino nesta sexta-feira, às 9h, onde Renato vai definir a equipe que vai a campo no sábado, às 16h30, no estádio do Café. Posteriormente, a delegação tricolor viaja com destino a Londrina, no interior do Paraná.

