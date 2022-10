Geromel destaca "acesso bem encaminhado" e projeta jogo do Grêmio contra o Náutico

publicidade

Com 58 pontos e vice-líder da Série B, o Grêmio está próximo de garantir o retorno para a Série A 2023. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, Geromel destacou o "acesso bem encaminhado" e a importância da Arena nessa campanha tricolor como mandante. O zagueiro ainda ressaltou a dificuldade de disputar a segunda divisão nacional.

"Essa Série B é competitiva e difícil, assim como a Série A. A gente sabia que a Arena ia ser uma fortaleza. Estamos com a classificação bem encaminhada", disse o camisa 3.

Matematicamente, o Grêmio pode garantir a volta à elite do futebol brasileiro no domingo, contra o Náutico, às 16h, em Recife. Geromel projetou o jogo diante do Timbu, onde os gaúchos vão em busca da vitória: "Nosso objetivo é fazer o melhor, respeitar o adversário. Não vai ser jogo fácil. Vamos fazer o melhor para conquistar nosso objetivo".

Próximo do término da temporada, o ídolo gremista falou sobre os objetivos traçados pelo clube no início do ano. Segundo Geromel, a conquista do título gaúcho, que foi atingido, e o acesso para a Série A, que está muito próximo, eram as metas. "A gente tinha proposta de ser campeão estadual, que conseguimos, e também o acesso, que está bem encaminhado."

