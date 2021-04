Geromel elogia o "vitorioso" Tiago Nunes e revela desejo de voltar a jogar rapidamente

publicidade

Um dos líderes do vestiário do Grêmio, o zagueiro Pedro Geromel elogiou o nome do novo comandante, Tiago Nunes, e garantiu que ele será recebido de braços abertos pelo grupo em mais uma temporada com calendário apertado. "O ano de 2020 foi atípico, mas o de 2021 não será diferente. O Tiago é vitorioso e vai ter que chegar, encarar Gauchão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro. Vai ter que jogar um ano em seis meses. Os jogadores vão receber ele de braços abertos", afirmou o atleta em entrevista coletiva nesta quarta-feira. "O Tiago assumiu há uma meia hora atrás, com certeza vou ligar para o Ramiro e Luan, mas ainda não deu tempo", acrescentou sobre buscar referências do trabalho do técnico.

Comandados por Renato Portaluppi nos últimos quatro anos e meio, o zagueiro ressaltou que os jogadores irão auxiliar neste processo de transição de Nunes. "O nosso grupo tem um ambiente fenomenal de trabalho, este sempre foi o diferencial. O Renato foi o treinador mais longevo, o próximo treinador iria ter essa dificuldade. Mas tenho certeza que terá sucesso, vamos ajudar no que for possível".

Nesse processo de transição, Geromel ponderou que atletas vitoriosos - como ele, Kannemann e Maicon - ajudarão os jovens a ganharem espaço no elenco e se firmarem. "Nós como jogadores mais experientes, eu, Kannemann, Maicon, sabemos que não vamos ficar pra sempre no clube. Nosso trabalho não é ocupar o espaço deles, mas potencializar eles. Procuro sempre falar para eles o que faço, para ajudar. Temos mais de 20 jogadores jovens".

Sem atuar desde o dia 24 de janeiro, o zagueiro revelou ansiedade por voltar a jogar com a camisa gremista. Nesta semana, ele voltou a participar das atividades com bola. " Eu operei o joelho e depois tive lesões sérias, lesões que nunca tive. Espero, no máximo semana que vem, estar pronto para performar. Estou recuperado. Quando o Tiago chegar, já vou estar inteiramente à disposição dele". Apesar da retomada, Geromel não foi relacionado para a estreia na Copa Sul-Americana, na Arena, às 19h15min.

