Geromel volta ao time do Grêmio com grande atuação e minimiza lesão

O retorno de Geromel após 10 meses gerou grande festa da torcida e uma grande atuação, nesse domingo, na vitória do Grêmio sobre o Cruzeiro. O atleta saiu no fim da primeira etapa ao sentir desconforto na coxa, mas mostrou otimismo com a lesão ser leve, para seguir ajudando o Tricolor. "Senti uma pegadinha na posterior da coxa, espero que não tenha sido nada demais."

Após a partida, o zagueiro revelou agonia que sentia por não estar jogando. "A gente está em agosto e eu me lesionei em janeiro. Estava agoniado porque tinha dado uma coletiva falando que iria voltar em três semanas e passaram-se três meses. Fiz tudo como tinha que ser feito e me preparei bastante para retornar no mais alto nível. Eu em senti muito bem", disse.

Ao ser questionado sobre o melhor esquema para atuar, Geromel resumiu bem a "fome" que sente por estar em campo. "Eu prefiro jogar", afirmou entre risos. "A parte do esquema eu deixo com o Renato e com o Gabeira. Eles que sabem. Eu estou me preparando para estar no mais alto nível. Não adianta voltar e não voltar bem. Esse lesão na posterior não deve ser nada grave. Ainda bem que foi num lugar diferente", acrescentou.

O auxiliar técnico, Alexandre Mendes, destacou o rendimento do jogador nos treinos e que ele ajudou a consolidar o trabalho defensivo. "A linha defensiva cresce pelas orientações que ele passa", avaliou" "Fora a dupla de zaga, pois ele e o Kannemann se entendem muito bem."

Mendes justificou o período mais estendido de treinos até o jogador ir a campo. "Temos acompanhado treinamentos e jogos-treino. O momento tem que chegar, mas no caso dele, tivemos a confiança de que podia jogar já como titular", avaliou. "É um líder e entende muito os atalhos do campo."

