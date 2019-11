Gols no Gre-Nal comprovam pontos fortes do ataque do Grêmio

publicidade

Segundo melhor ataque da competição, o Grêmio marcou duas vezes para conquistar a vitória no Gre-Nal 422, diante do Inter, na Arena, na noite deste domingo. E a construção dos gols comprovam dois dos principais pontos fortes da artilharia: as bolas na rede oriundas de chutes de fora da área e da bola aérea.

O Grêmio é o time no Brasileirão que mais vezes marcou nesses dois quesitos. Nos gols de cabeça, divide o posto com o Flamengo. As duas equipes anotaram 13 vezes, seguida pela Chapecoense, com 11. Já nos gols de fora da área, o Tricolor lidera de maneira isolada: são oito bolas na rede, contra seis do segundo colocado no critério, o líder Flamengo.

O zagueiro Pedro Geromel, autor do primeiro gol do clássico, marcou seu terceiro gol de cabeça no Brasileirão e puxa a fila dos que marcaram dessa forma no campeonato. Os outros têm um gol cada: são eles os zagueiros Kannemann, Paulo Miranda e David Braz, o volante Rômulo, o meia Thaciano, e os atacantes André, Luan, Diego Tardelli, Everton e Pepê.

Já os oito gols de fora da área da equipe são divididos. Além do marcado por Rômulo e que fechou o placar do Gre-Nal, também marcaram dessa forma o zagueiro David Braz, o lateral direito Galhardo, o meia Jean Pyerre e os atacantes Luan, Luciano, Everton e Pepê.

Para efeito de comparação, no líder Flamengo, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, marcou de fora da área em duas oportunidades, e Bruno Henrique, Arrascaeta, Vitinho e Everton Ribeiro anotaram uma vez cada. De cabeça, Gabigol e Bruno Henrique marcaram três vezes cada, seguido por Arrascaeta, com dois. Reinier, Pablo Marí, Vitinho, Rodrigo Caio e Willian Arão marcaram uma vez cada.

Os 52 gols do Grêmio no Brasileirão

De dentro da área - 26

De cabeça - 13

De fora da área - 8

De pênalti - 4

De falta - 1