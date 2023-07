Grêmio é dominado e perde por 2 a 0 para o Flamengo na Arena

publicidade

No dia do "fico" de Suárez, o Grêmio perdeu por 2 a 0 para o Flamengo na noite desta quarta-feira, na Arena, pela jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. E o resultado ficou barato. Tricolor jogou pouco, foi dominado e arranca em justa desvantagem na competição.

Para classificar, o time de Renato Portaluppi precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença no confronto de volta, dia 16 de agosto, no Maracanã, para pensar em avançar até a final.

Com a marcação desencaixada, o Grêmio não achou o qualificado meio de campo carioca, que ditou o ritmo do jogo durante os 90 minutos. O centroavante Gabriel abriu o placar aos 33 minutos. Ainda na primeira etapa, Grando defendeu um pênalti do camisa 9 e evitou prejuízo maior.

No segundo tempo, o zagueiro Kannemann recebeu dois cartões amarelos em 15 minutos e foi expulso. O controle que já era imenso, só aumentou no 10 contra 11. O volante Thiago Maia ampliou aos 23 e deu números finais ao duelo.

Começou barato

A apreensão para os gremistas começou antes da bola rolar, mas mesclado com um alívio. Renato concedeu entrevista e cravou o fim da "novela mexicana" envolvendo Luis Suárez. Escalado como titular, o uruguaio seguirá até o fim do ano em Porto Alegre. Para quem imaginava alguma resistência, no momento do anúncio do centroavante nos alto-falantes, vibração e apoio das arquibancadas. A permanência do craque uruguaio seria a única boa notícia da noite, contudo.

No campo, o Grêmio sofreu com a qualidade do Flamengo e só assustou em dois momentos. Aos 3, Suárez quase marcou um golaço encobrindo o goleiro Matheus Cunha do meio de campo. Na sequência, em erro do arqueiro flamenguista, a bola sobrou limpa, dentro da área, para Villasanti. O volante bateu em cima de Matheus Cunha e desperdiçou uma clara chance.

A partir dos 20 minutos, só os visitantes tiveram a posse de bola. Com amplo domínio, os cariocas abriram o placar aos 33 minutos. Em erro do lateral Reinaldo, Wesley recuperou, driblou pelo meio de campo e rolou para Bruno Henrique. O camisa 27 cruzou e Gabriel só empurrou para o fundo das redes aos 33 minutos. O prejuízo só não foi maior pois o goleiro Grando novamente brilhou em uma cobrança de pênalti. Em infração cometida por Bruno Alves, que colocou a mão na bola dentro da área, Gabriel bateu e Grando espalmou evitando o 2 a 0.

Antes do fim do primeiro tempo, Renato promoveu a primeira troca: tirou Uvini e colocou Ferreira. Ferreira buscou algumas espetadas, mas parou nos defensores. Com o apito do árbitro Raphael Klaus, quem lamentou o placar foram os visitantes.

Seguiu barato

As equipes voltaram sem mudanças e o Flamengo permaneceu controlando. Kannemann recebeu cartão amarelo aos 5. Tenso, o argentino, em falta boba, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 14.

Renato colocou Gustavo Martins na vaga de Cristaldo para recompor o setor defensivo. Mesmo assim, o controle do jogo foi dos visitantes que ampliaram con naturalidade aos 23. Em tabela rápida, Thiago Maia recebeu dentro da área e cruzou rasteiro. A bola desviou em Bruno Alves e morreu na rede.

Com a desvantagem no placar e numérica, Renato promoveu as entradas de Nathan e Zinho, mas que em nada alteraram o cenário da partida. Lá na frente, Suárez corria, trombava com a marcação e discutia com os flamenguitas. Mas isolado, pouco conseguia.

Aos 50, Pedro perdeu uma oportunidade incrível de matar de vez a chave. A finalização foi para fora. Os cariocas administraram o resultado e vão com 2 a 0 a favor para confirmar a classificação dentro do Maracanã.

Veja Também

Copa do Brasil - Semifinal - Jogo de Ida

Grêmio 0

Gabriel Grando; Bruno Uvini (Ferreira), Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti , Carballo (Zinho) e Reinaldo; Bitello (Nathan) e Cristaldo (Gustavo Martins); Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Flamengo 2

Matheus Cunha; Wesley (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Felipe Luís; Thiago Maia e Victor Hugo; Éverton Ribeiro (Luiz Araujo), Arrascaeta (Allan) e Bruno Henrique (Everton); Gabriel (Pedro). Técnico: Jorge Sampaoli.

Gols: Gabriel (33min/1°T). Thiago Maia (23min/2°T).

Cartões amarelos: Reinaldo, Bruno Uvini e Ferreira (Grêmio) Allan, Léo Pereira e Wesley (Flamengo)

Cartão vermelho: Kannemann (Grêmio)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

Data e hora: quarta-feira, 21h30min, 26 de julho de 2023.

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Público: 52.500 torcedores.