Grêmio acerta rescisão contratual com Lucas Silva

publicidade

O Grêmio acertou, nesta terça-feira, a rescisão contratual com o volante Lucas Silva. O jogador já se despediu do elenco gremista e viajará na quarta-feira para acertar com o Cruzeiro. A informação é do repórter da Rádio Guaíba, Rafael Pfeiffer.

O camisa 16 perdeu espaço em Porto Alegre e tem ficado atrás na hierarquia até do garoto Mila. Em 2023, disputou apenas 11 partidas. Ao longo de três temporadas e meia, o volante soma 150 jogos, com cinco gols e quatro assistências.

Grêmio rescindiu o contrato do volante Lucas Silva, que acerta amanhã o seu novo contrato com o Cruzeiro. Jogador se despediu do grupo de jogadores do Grêmio hoje.@GuaibaEsporte — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) June 27, 2023

Revelado pelo Cruzeiro, Lucas Silva foi bicampeão brasileiro pelo clube mineiro em 2013 e 2014. Após passagem frustrante pelo Real Madrid, da Espanha, o jogador retornou ao Cabuloso em 2017, conquistando duas vezes a Copa do Brasil.

Veja Também