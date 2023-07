Grêmio acerta venda de Lucas Kawan para clube português

publicidade

O Grêmio anunciou, na tarde desta quinta-feira, a venda de Lucas Kawan, de 20 anos. O lateral-direito rescindiu contrato com o Tricolor e se acertou com o Santa Clara, de Portugal. Os gaúchos mantiveram 40% dos direitos econômicos do jogador para uma futura negociação.

O Grêmio comunica a venda do lateral-direito Lucas Kawan. O Clube deseja sucesso ao jogador em seu novo desafio.



Lucas Kawan disputou apenas uma partida como profissional do Grêmio. Em 2022, o lateral atuou por 45 minutos na vitória contra o Aimoré por 2 a 1, na 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. Depois, o atleta retornou à base e não foi mais aproveitado na equipe principal.

Neste ano, Lucas Kawan foi chamado apenas para compor alguns treinos por Renato Portaluppi. O atleta tem histórico nas categorias de base da Seleção Brasileira.

