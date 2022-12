Grêmio ajusta contrato e deve anunciar Suárez neste sábado

publicidade

*Com informações do repórter da Rádio Guaíba, Rafael Pffeifer

Está tudo novamente encaminhado para o anúncio oficial de Luiz Suárez no Grêmio. A sonhada contratação do atacante da Celeste deve ser confirmada neste sábado, após os últimos ajustes de contrato terem sido feitos em reunião nesta sexta-feira.

Uma delegação gremista viajou para o Uruguai para o contato final que sacramentou o acerto apalavrado anteriormente com jogador. O exame médico deverá ser realizado numa clínica em Montevidéu. Posteriormente, Suárez assinará o vínculo de dois anos e será enfim oficializado.

A decisão de ir até o Uruguai para conversar pessoalmente com o Pistolero se deu por entraves e ruídos entre o advogado do jogador, que trabalha em Madri, e os representantes tricolores no negócio. O "sim" verbal do camisa 9 chegou no final de semana passado.

Ao longo da última semana, o Grêmio trabalhou para alinhar o negócio no papel. Na quinta-feira, a situação estagnou e foi preciso encontrar Suárez para superar as arestas, o que foi feito nesta sexta.

Veja Também