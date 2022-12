Grêmio anuncia a contratação do centroavante uruguaio Luis Suárez

publicidade

Maior goleador da história da seleção do Uruguai assinou com o Tricolor por dois anos. O Grêmio enfim contratou um atacante de renome mundial e da seleção do Uruguai. Depois de se frustrar com Cavani, o Tricolor anunciou, neste sábado, a contratação do centroavante Luis Suárez por dois anos. Aos 35 anos, o camisa 9 deverá ser um dos maiores salários do elenco na temporada de retorno à Série A.

É DO GRÊMIO! 🇪🇪🇺🇾 Um dos maiores da história do Uruguai, @LuisSuarez9 chega ao Tricolor para seguir sua trajetória vitoriosa, agora vestindo a nossa camisa! Artilheiro, multicampeão, copero y peleador! Seja bem-vindo, Luisito! pic.twitter.com/eOW9LXQ6fA — Grêmio FBPA (@Gremio) December 31, 2022

Uruguaio com sangue gaúcho

Já bastava a expectativa do anúncio para deixar o torcedor gremista apreensivo. Há semanas a possibilidade da chegada do uruguaio em terras gaúchas esperava uma data.

Neste sábado, o anúncio do reforço Luis Suárez maltratou um pouco mais o coração do torcedor por meio de diversas postagens nas redes sociais. A confirmação veio num vídeo emocionante, com imagens gauchescas e uma poesia narrada em espanhol.

"Um homem mestiço de sangue espanhol e indígena que habitou o pampa entre a Argentina, o Uruguai e o Rio Grande do Sul", mostra um trecho. Assim, "Luisito" se tornou certeza no elenco tricolor.

Negociações

Depois de recusar a primeira investida ainda em novembro, antes da Copa do Mundo, o uruguaio Luis Suárez retomou as conversas com a direção do Grêmio na última semana. Em encontro virtual na quinta-feira passada, o jogador recebeu detalhes da oferta e do projeto que teria na Arena. A partir dali, as partes foram se aproximando, ainda que com cautela e nuances, até o desfecho positivo. A direção gremista e o centroavante ainda se encontraram em três momentos virtualmente para alinhar as bases contratuais.

Na madrugada do sábado, dia 24, o Pistolero deu a sinalização verbal de que iria atuar em Porto Alegre. Porém, o acerto definitivo aconteceu somente na última sexta-feira. Depois de uma semana de entraves em cláusulas do vínculo, uma comitiva gremista foi até o Uruguai conversar pessoalmente com Suárez. Ali, as arestas foram aparadas e os exames médicos foram realizados.

O Tricolor contará com auxílio de parceiros comerciais para bancar os vencimentos do atleta. A expectativa é que ele chegue em Porto Alegre entre 2 e 3 de janeiro e seja apresentado dentro da Arena.

Suárez estava livre no mercado neste final de ano. Sua última equipe foi o Nacional, clube que o revelou e onde atuou ao lado de Felipe Carballo em 2022. Ambos foram campeões uruguaios. Ele atuou em 14 jogos, marcou oito gols e deu três assistências. Antes, o artilheiro jogou no Atlético de Madrid. No Barcelona, ao lado de Messi e Neymar, formou o trio MSN, campeão de diversos títulos como o Mundial de Clubes e a Liga dos Campeões.

O Grêmio será a sétima equipe de Suárez, que deixou o Nacional para o futebol da Holanda, onde passou por Groningen e Ajax, antes de ser vendido ao Liverpool. No time inglês, foi colega de Lucas Leiva até 2014, quando foi adquirido pelo Barcelona.