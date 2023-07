Grêmio anuncia acerto com Iturbe

publicidade

O Grêmio anunciou, na tarde desta segunda-feira, o primeiro reforço para o segundo semestre de 2023. Trata-se do atacante Juan Manuel Iturbe, 30 anos, como antecipado pelo Correio do Povo. O jogador é aguardado em Porto Alegre nos próximos dias para realizar exames médicos. O contrato com o Tricolor é válido até dezembro deste ano, com opção de renovação até o final de 2024.

Grêmio encaminha contratação do atacante Iturbe. O atleta chega ao Tricolor para realizar exames médicos nas instalações do Clube. Se aprovado, será encaminhado para os trâmites necessários para assinatura de contrato.



O jogador argentino, naturalizado paraguaio, tinha vínculo com os gregos do Aris, da Grécia, até o dia 30 de junho. Iturbe foi revelado pelo Cerro Porteño, do Paraguai, em 2009. Por ser canhoto e habilidoso, logo foi apontado como o "Novo Messi" pela imprensa argentina.

Iturbe teve passagens por clubes importantes da Europa, como Porto, de Portugal, e Roma, da Itália, mas nunca conseguiu confirmar toda a expectativa sobre o seu futebol. Antes de chegar ao Aris, o atacante atuou por três temporadas pelo Pumas, do México.

