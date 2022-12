Grêmio anuncia contratação de Felipe Carballo

publicidade

O Grêmio anunciou, nesta terça-feira, a contratação do volante Felipe Carballo, 26 anos, ex-Nacional, do Uruguai. O jogador assinou contrato por quatro anos. Ou seja, até o final de 2026.

Em 2023, vai ter uruguaio vestindo La Celeste pelo Imortal! 🇺🇾🇪🇪 Felipe Carballo é o mais novo #ReforçoTricolor para a temporada. O meio-campista de 26 anos foi destaque no Nacional-URU este ano, eleito o melhor jogador do Campeonato do país vizinho. Habla y joga! Seja bem-vindo! pic.twitter.com/dp0hVCEuPp — Grêmio FBPA (@Gremio) December 20, 2022

Eleito o melhor jogador do Campeonato Uruguaio, Carballo foi campeão com o Nacional. Na campanha do título, ele disputou 35 jogos e marcou oito gols. O jogador era desejo do presidente Alberto Guerra. Ainda durante o pleito eleitoral, o mandatário gremista garantiu que tentaria a contratação do atleta.

Felipe Carballo desembarcou em Porto Alegre na segunda-feira. Antes de assinar contrato, o meio-campista foi ao CT Presidente Luiz Carvalho para realizar exames médicos.

