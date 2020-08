Grêmio anuncia contratação do atacante Luiz Fernando

publicidade

O Grêmio anuciou na tarde deste sábad um novo reforço para a temporada. O clube gaúcho assinou contrado com o atacante Luiz Fernando, que estava desde 2018 no Botafogo-RJ. O atleta de 23 anos chega por empréstimo até o final de dezembro de 2021. O atleta se junta ao grupo gremista no aeroporto do Galeão, neste domingo, no retorno da delegação a Porto Alegre.

O atacante Luis Fernando é o novo #ReforçoTricolor para a sequência da temporada!

Bem-vindo, Luis Fernando! 🇪🇪



👉 Saiba mais sobre o atleta: https://t.co/pDvz9YfTHM pic.twitter.com/Wyk9Ct7jza — Grêmio FBPA (@Gremio) August 22, 2020

Revelado pelo Atlético-GO, foi promovido aos profissionais no início de 2016 depois de boa participação na Copa São Paulo de Futebol Jr. Luiz Fernando destacou-se pelo clube goiano na campanha que garantiu o acesso do Dragão à Série A do Campeonato Brasileiro, em 2016. Em 2018, transferiu-se para o Botafogo, onde conquistou o título carioca daquele ano. Pelo Brasileirão deste ano, o jovem atacante marcou o primeiro gol da vitória botafoguense sobre o Atlético-MG, na última rodada da competição.

A apresentação oficial ocorrerá após a realização dos exames médicos, na tarde desta segunda-feira, em horário ainda a ser confirmado.

Ficha-técnica

Nome: Luiz Fernando Moraes dos Santos

Nascimento: 16/10/1996 (23 anos)

Naturalidade: Tocantinópolis (TO)

Clubes: Atlético-GO (2015-2017); Botafogo (2018-2020)

Títulos: Campeonato Brasileiro Série B (2016) e Campeonato Carioca (2018)