Grêmio anuncia contratação do meia Vina

O Grêmio confirmou, neste sábado, a contratação do meia Vina, de 31 anos, que estava no Ceará. O jogador chegou nessa sexta em Porto Alegre e assinou pro empréstimo até o final de 2023, com opção de compra.

Vinícius Goes Barbosa de Souza nasceu em Curitiba e começou sua carreira nas categorias de base do Paraná Clube. Atuou pelos dois grandes da capital paranaense. Ele foi campeão estadual pelo Coritiba, em 2012, e pelo Athletico PR, em 2016.

Vina passou por vários clubes no Brasil e chegou a defender o Esportivo, de Bento Gonçalves, em 2014. Atuou em Fluminense, Bahia e Atlético Mineiro antes de chegar ao Ceará. Em 2018, foi campeão baiano pelo Bahia.

Defendendo o Vozão, Vina foi campeão e artilheiro da Copa do Nordeste de 2020. Segundo o Grêmio, apresentação oficial será anunciada nos próximos dias.

Ficha técnica

Nome: Vinícius Goes Barbosa de Souza

Posição: Meia

Nascimento: 15/04/1991

Local: Curitiba/PR

Clubes: Paraná Clube/PR, Coritiba/PR, Joincville/PR, Londrina/PR, Tupi/MG, Coritiba/PR, Esportivo/RS, Anápolis/GO, Náutico/PE, Fluminense/RJ, Athletico/PR, Náutico/PE, Bahia/BA, Atlético/MG e Ceará/CE.

Títulos: Campeão Paranaense 2012 (Coritiba), Campeão Paranaense 2016 (Athletico), Campeão Baiano 2018 (Bahia) e Campeão da Copa do Nordeste 2020 (Ceará)

