Grêmio anuncia venda do meia atacante Kauan Kelvin para clube português

O Grêmio anunciou nesta sexta-deira que chegou a um acordo com o Sporting Clube de Braga, de Portugal, para a venda dos direitos econômicos do meia atacante Kauan Kelvin. O atleta de 18 anos era um dos principais destaques do plantel sub-20 do Tricolor. A transação foi concretizada por 1 milhão de euros e envolve a totalidade dos direitos econômicos. Grêmio e Kauan Kelvin estavam em tratativas para a renovação de contrato, que foi rejeitada pelo jogador.

Em 2021, Kauan Kevin assinou o primeiro contrato como profissional com o Grêmio, após se destacar no time sub-16. O atleta tem tem histórico de convocações para as seleções brasileiras de base.

