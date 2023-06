Grêmio: após acerto com Messi, imprensa argentina coloca Suárez na mira do Inter Miami

publicidade

Depois do Inter Miami acertar com o argentino Lionel Messi,o alvo será o atacante do Grêmio, Luis Suárez. A informação é do Diário Olé e do jornalista da TyC Sports, Gaston Edul. Além do Pistolero, o lanterna da conferência leste da MLS mira em Busquets, Jordi Alba e o no treinador argentino Tata Martino.

O acerto com o Inter Miami foi confirmado pelo próprio argentino. "Tomei a decisão de ir para Miami. Ainda não estou 100% fechado, ainda falta alguma coisa, mas decidimos continuar o caminho por lá", disse Messi.

🔟👑 La llegada de Messi al Inter Miami es inminente: desde el club de la MLS, ya tienen pensado cómo rodearlo futbolística y humanamente a Lionel.



🌟 Busquets (libre) y Luis Suárez (en Gremio, pero con cláusula de salida). También se habla de Jordi Alba (libre). Y ante la falta… pic.twitter.com/KF7K5OUULc — Diario Olé (@DiarioOle) June 7, 2023

Antes de ser contrato pelo Tricolor, Suárez e Messi verbalizaram os planos de encerrar a carreira no futebol dos EUA. O camisa 9, inclusive, negociou com o LA Galaxy quando recusou a investida gremista pela primeira vez. Porém, o uruguaio mudou seus planos e fechou contrato até 2024 em Porto Alegre. No vínculo, existe uma multa rescisória.

