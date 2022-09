Grêmio aplica 16 a 0 em estreia no Gauchão Feminino

publicidade

As Gurias Gremistas estrearam com goleada na busca pelo título do Campeonato Gaúcho feminino. Na manhã deste domingo, o Tricolor não teve dificuldades para vencer o SC Oriente pelo placar de 16 a 0 no Complexo Esportivo da Ulbra.

E a goleada veio com direito a hat-trick duplo, com Lais Estevam e Luany anotando três vezes cada. Cássia e Emmily marcaram duas vezes cada, e Tchulla, Dani Ortolan, Dani Barão, Penã, Pati Maldaner e Tuani também foram às redes.

Assim, houve espaço para a técnica Patricia Gusmão modificar a equipe e preservar atletas. Ainda assim, o Grêmio conseguiu conquistar o escore dilatado.

Grêmio, Juventude e Flamengo de São Pedro venceram na rodada e lideram a chave, composta por seis equipes. O Inter, envolvido na final feminina do Campeonato Brasileiro, ainda não atuou pela competição: estreia apenas no sábado, às 15h, no estádio do Sesc, contra o Flamengo.

O próximo compromisso das Gurias Gremistas é diante do Elite. A partida acontece no sábado, 1° de outubro, às 15h, no Estádio Vieirão, em Gravataí.

