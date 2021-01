Grêmio aproveita folga no calendário para trabalhar fisicamente

publicidade

O Grêmio iniciou a semana onde irá enfrentar o Palmeiras, em uma disputa direta na parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com um trabalho misto nesta segunda-feira no Centro de Treinamentos presidente Luiz Carvalho. Com cinco dias para treinar, fato raro entre as competições na temporada 2020, o elenco iniciou treinamento com uma atividade física. Na parte final, Renato Portaluppi comandou um técnico e tático.

A atividade começou as 9h30min sob os cuidados do preparador Márcio Meira e sua equipe. O foco foi na força e potência dos jogadores. Na sequência, os atletas realizaram um trabalho técnico exercitando movimentos de jogo.

Na parte final, um treino coletivo em 2/3 do gramado e com um jogador “coringa”. O time que atacava tinha a vantagem numérica de contar com o “coringa”. A equipe que defendia tinha um goleiro e o objetivo de recuperar a posse de bola.

O Grêmio volta aos treinamentos na terça-feira, às 16h. Na quarta e quinta-feira, o trabalho será pela manhã, com a viagem para São Paulo logo após a última atividade.

O jogo contra o Palmeiras está marcado para sexta-feira, às 21h30min, no Allianz Parque. O Grêmio é o quinto colocado com 49 pontos em 28 jogos. Já o alviverde paulista é o sexto com 47 pontos e dois jogos a mais que o líder São Paulo, que tem 29 partidas disputadas e soma 56 pontos.

