Grêmio bate o Vila Nova na espera por Renato e volta a vencer na Série B

Ainda em compasso de espera pela volta de Renato Portaluppi e com algum sofrimento no fim, o Grêmio finalmente voltou a vencer na Série B. Comandada pelo interino Cesar Lopes, a equipe venceu o Vila Nova por 2 a 1 na noite de sexta-feira, na Arena, na primeira partida desde a demissão de Roger Machado, e acabou com o jejum de 4 jogos. Com o resultado, mantém a 3ª colocação, com 47 pontos, mesmo número do vice-líder Bahia, e 6 à frente do Londrina, primeiro fora do G-4, que ainda joga na rodada.

No início, logo aos 3 minutos, Biel marcou. Na etapa final, Thaciano saiu do banco para fazer o segundo, de cabeça. Matheuzinho descontou para os visitantes.

O Grêmio agora tem mais de uma semana de folga antes do próximo compromisso pela Série B. No domingo, 11 de setembro, o Tricolor recebe o Vasco, na Arena. A partida, válida pela 28ª rodada, acontece às 16h.

Biel marca no início do primeiro tempo

Na primeira escalação do Grêmio desde o fim da era Roger, Cesar Lopes mandou a campo surpresas. Sacou o até então titular Lucas Leiva, para reforçar a marcação com a volta de Bitello. Na lateral-esquerda, Diogo Barbosa substituiu Nicolas, que voltou a sentir problema físico. Na direita, Edilson seguiu no time. Guilherme e Biel foram os pontas escolhidos para municiar Diego Souza.

Precisando mostrar serviço desde muito cedo, mas ainda sem o novo técnico Renato Portaluppi presente, o Grêmio foi ao ataque e marcou na primeira descida. Logo aos 3 minutos, a bola foi lançada por Diogo Barbosa para a área buscando Biel. A defesa do Vila Nova se atrapalhou, e ela ficou viva nos pés do ponta. Ele limpou o marcador com categoria e finalizou cruzado, abrindo o placar na Arena.

O Grêmio seguiu pressionando e, melhor em campo, chegava rápido ao ataque, com uma postura diferente da mostrada no último jogo na Arena, diante do Ituano. Aos 10, iniciou transição até a chegada em Guilherme, na esquerda. Ele limpou a marcação e mandou no pé da trave direita de Tony. No rebote, ela sobrou no pé de Campaz, que chutou por cima. Por pouco, o Tricolor não empatou.

O Vila Nova tentou esboçar uma resposta aos 12 minutos, em uma chance perigosa. Após cruzamento pela direita de ataque, quem apareceu como elemento surpresa na área do Grêmio para cabecear foi o lateral-direito Alex Silva. Ele venceu os dois zagueiros pelo alto e cabeceou forte. A bola passou muito perto da trave direita de Brenno, que só torceu, com um golpe de vista.

Apesar do bom início, o Grêmio não manteve a atuação com ritmo mais forte durante os 45 minutos. Diante da clara limitação técnica do Vila Nova, dentro do Z-4 da Série B, o Tricolor não voltou a criar chances boas para ampliar, e a partida foi ao intervalo no mesmo 1 a 0 do começo do confronto.

Grêmio leva susto, mas volta a vencer

Para o segundo tempo, o interino fez uma troca no vestiário. Entrou Rodrigo Ferreira na lateral-direita, no lugar de Edilson. O titular teve atuação apagada mais uma vez. Sofreu na marcação e, diante da clara limitação física, foi envolvido em certos momentos da partida pelas descidas do Vila Nova no setor.

No entanto, a postura foi parecida. O Grêmio seguia sem levar perigo ao gol do Vila Nova. Os visitantes, por outro lado, enxergaram que podiam sonhar um pouco mais dentro do jogo, diante de um desligado Tricolor. Para tentar corrigir isso, o técnico interino lançou a campo Thaciano no lugar de Biel.

E não demorou muito para a troca surtir efeito e virar bola na rede. Aos 18, Guilherme recebeu na esquerda e levou o time ao ataque. Abriu para Diogo Barbosa, que tocou em Bitello e devolveu ao lateral-esquerdo. Ele cruzou com precisão na área, onde estava Thaciano, para complementar de cabeça, no canto, sem chances para o goleiro Tony. O gol ainda demorou pelo menos 3 minutos para ser confirmado, já que o árbitro foi ao VAR olhar um possível pênalti na origem da jogada. Nada marcado, suspiro aliviado da torcida e bola ao centro com 2 a 0 no marcador.

Quando a situação parecia encaminhar uma tranquilidade para o Grêmio, veio a reversão de expectativas. Dentinho bateu rasteiro na entrada da área, e Brenno voltou a comprometer. Espalmou para o meio da área e, na sobra, ela se apresentou para Matheuzinho, que havia acabado de entrar. Ele disparou um canhotaço firme, alto, no ângulo, estufando as redes do goleiro Tricolor, descontando para os visitantes.

No fim, o Grêmio deu espaço para sofrer pressão do Vila Nova. Cesar Lopes fechou o time, com as entradas de Lucas Leiva e Thiago Santos. As trocas chamaram o time para trás, e os visitantes tentaram se aproveitar. No último lance do jogo, já vencida a barreira dos 50 minutos, o Vila Nova quase empatou. Uma bola batida cruzada encontrou o pé de Rafael Donato. Ele desviou, e ela passou perigosamente rente à trave de Brenno. Assim, o Tricolor voltou a vencer depois de 4 jogos e ganhou um novo respiro no G-4 da Série B.

Série B - 28ª rodada

Grêmio 2

Brenno; Edilson (Rodrigo Ferreira), Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello (Thiago Santos) e Campaz (Lucas Leiva); Biel (Thaciano), Guilherme e Diego Souza (Elkeson). Técnico: Cesar Lopes

Vila Nova 1

Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga (Railan); Jean (Matheuzinho), Souza (Romário) e Arthur Rezende; Kaio Nunes (Hugo Cabral), Dentino e Daniel Amorim (Rubens). Técnico: Alan Aal

Gols: Biel (3/1T); Thaciano (18/2T), Matheuzinho (33/2T)

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF)

Cartões amarelos: -

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 02/09, às 21h30min

Público: 13.775 torcedores