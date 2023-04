Grêmio: Bitello deve atuar novamente recuado contra o Cruzeiro

publicidade

Os problemas físicos impediram o técnico Renato Portaluppi de dar sequência ao quinteto do Grêmio que produziu as melhores atuações na temporada: Pepê, Carballo, Vina, Cristaldo, Bitello e Suárez. A última vez que os cinco atletas atuaram juntos foi diante do Ypiranga, no primeiro tempo da semifinal do Gauchão, quando Pepê saiu lesionado. De lá para cá, as lesões cresceram.

Sem Carballo, Pepê e Villasanti para o duelo deste sábado contra o Cruzeiro, o técnico Renato Portaluppi trabalha alternativas para o meio de campo. A tendência é que ele repita o esquema que venceu o Santos. Assim, Bitello atuaria novamente recuado no setor, ao lado de Lucas Silva. Mesmo que tenha surgido assim no Tricolor, o camisa 39 se destacou atuando pela ponta neste ano.

A principal dúvida está em quem atuará na vaga deixada por Bitello: Nathan ou Zinho. O primeiro entrou bem contra o Santos e criou boas chances. O segundo foi titular, mas foi discreto. As dúvidas estão sendo solucionadas por Renato ao longo da semana.

O Grêmio ainda fará mais um treinamento fechado na manhã desta sexta-feira, antes do início da concentração e viagem para Belo Horizonte.

Veja Também