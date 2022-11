Grêmio: Bitello recebe sondagens da MLS e Europa

publicidade

Um dos destaques do Grêmio no acesso para a Série A, Bitello vem sendo observado por clubes do exterior. Em contato com o Correio do Povo, Marcelo Karan, empresário do jogador, confirmou sondagens de times da MLS (Major League Soccer, dos Estados Unidos) e da Europa – sem citar o nome dos interessados.

Segundo o representante, os clubes procuram o estafe para colher informações gerais. Desde a questão contratual, passando pelo pensamento de carreira do jogador, até a intenção do Tricolor, com quem Bitello tem contrato até o final de 2025. Essas sondagens, porém, ainda não se transformaram em propostas, o que pode acontecer com a abertura do mercado de transferências na virada para o próximo ano.

Nesta temporada, Bitello disputou 48 jogos, com 10 gols marcados e três assistências distribuídas. O camisa 39 ganhou espaço no grupo principal ainda no Campeonato Gaúcho, onde conseguiu se consolidar entre os titulares e foi eleito o Craque da competição.

