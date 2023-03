Grêmio: Brenno completará quatro anos da sua estreia como profissional nesta semana

publicidade

Após ser titular no empate do Grêmio contra o Ypiranga no sábado, Brenno está vivendo uma semana especial. O goleiro vai completar, na próxima sexta-feira, dia 17 de março, quatro anos da sua estreia como profissional do clube.

O primeiro jogo do atleta foi logo um clássico, o Gre-Nal 418, na Arena, em 2019. Na ocasião, a opção do treinador Renato

Portaluppi foi por uma equipe alternativa. O experiente Júlio César acabou ficando fora por conta de uma virose, então Brenno ganhou a oportunidade e não foi vazado. O clássico foi vencido pelo Tricolor, com placar de 1 a 0.

"Lembro bem daquela partida. Eu estava preparado para a oportunidade. Fui avisado que jogaria e fiquei muito feliz. Pude fazer um bom jogo e ajudar meus companheiros a conquistar a vitória. Foi um dia muito especial. É sempre muito bom vestir a camisa do

Grêmio", disse o arqueiro.

Na temporada 2023, Brenno é o líder em defesas no elenco do Grêmio. Foram seis jogos disputados no Gauchão, com 19 defesas. Média de 3,17 defesas por partida. Após começar o ano como titular, inclusive ajudando na conquista da Recopa Gaúcha, o goleiro perdeu posição para Adriel na reta final da fase classificatória do Estadual.

