Grêmio: Brum garante que folha salarial reduziu e diz que não fez oferta por Rochet

publicidade

Em coletiva nesta quinta-feira, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, disse que a folha salarial do elenco reduziu em 23% em relação ao herdado pela gestão do presidente Alberto Guerra no começo do ano. As seis contratações desta janela, conforme o dirigente, contaram com a boa vontade dos atletas.

"Os jogadores abriram mão de muitas coisas, a gente precisou usar a vontade dos jogadores até o último momento (...) Se tu está com a carteira cheia, tu paga o que o clube pede e leva o jogador, mas não era o nosso caso. Essas contratações que foram anunciadas no final foi porque nós tivemos que forçar no final e utilizar a vontade dos jogadores", disse. O Tricolor anunciou o goleiro Caíque, o zagueiro Rodrigo Ely e os atacantes Luan, Iturbe, João Pedro e Besozzi.

Segundo Brum, a direção vem cumprindo com as metas estabelecidas no projeto. "A gente almejava ser campeão gaúcho, devolver o orgulho do torcedor em torcer para o Grêmio, que enchesse o estádio, ganhasse Grenal... e lá estava que nós queríamos colocar o Grêmio de volta na Copa Libertadores, o que já seria bem difícil para um clube que vinha endividado da segunda divisão". O cartola não abriu mão de títulos e prometeu que a equipe irá brigar até o fim nas duas competições.

Renovação com Kannemann e busca por Rochet

O vice de futebol ressaltou que o desejo gremista é a renovação com Kannemann. As conversas devem evoluir nas próximas semanas. Na Argentina, jornais noticiaram interesse do Independiente. "De forma oficial o Grêmio não recebeu nada, a gente mantém conversas com ele. Ficamos de conversar após o fechamento da janela, queremos contar com ele no ano que vem e acreditamos que ele também queira ficar"

O goleiro do Inter, Sergio Rochet, também foi tema de perguntas ao dirigente. Sondado pelo Tricolor no começo do ano, o arqueiro uruguaio fechou com o Colorado. De acordo com Brum, o Grêmio nunca fez proposta pelo atleta e nem teria interesse em contratar nos valores feitos pelo rival.

"O nome dele esteve em nossos relatórios, assim como muitos outros, mas nunca passou disso. Tentaram criar uma narrativa de que “o Inter contratou o jogador que o Grêmio queria”, mas nunca aconteceu uma proposta. Eu arrisco dizer que pelos valores que o Rochet veio pro Inter, eu não traria ele pro Grêmio".

Veja Também