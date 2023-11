Grêmio: Bruno Alves é denunciado pelo STJD e pode receber até seis jogos de suspensão

publicidade

O Grêmio pode ganhar um desfalque nesta reta final de Campeonato Brasileiro. O zagueiro Bruno Alves foi denunciado pela Procuradoria do STJD (Superior do Tribunal de Justiça Desportiva) em razão da expulsão na derrota para o Corinthians por 1 a 0, na Arena, válida pela 34ª rodada da competição nacional, e pode pegar uma punição de um a seis jogos.

O camisa 34 foi incluído no artigo 254 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) pelo carrinho em cima de Fagner, do Timão. O julgamento vai acontecer nesta quarta-feira, um dia antes do duelo contra o Goiás. Caso o defensor seja punido por duas ou mais partidas, o Tricolor deve entrar com pedido de efeito suspensivo para ter Bruno Alves nas três rodadas finais do Brasileirão.

Renato Portaluppi conta com o retorno do jogador para formar dupla de zaga com Kannemann. A ideia do treinador tricolor é retomar o esquema com dois defensores, já que terá o retorno de Villasanti no setor de meio-campo. Em recuperação de lesão muscular, Pepê é dúvida.

