Grêmio busca contratação do zagueiro Luan, do Palmeiras

publicidade

O Grêmio buscou a contratação do zagueiro Luan, do Palmeiras, para a próxima temporada. Conforme o repórter da Rádio Guaíba, Rafael Pfeiffer, o Tricolor deve avançar para contar com o defensor. A informação foi trabalhada em conjunto com o jornalista Alexandre Praetzel.

Luan, zagueiro do Palmeiras, é desejo do Grêmio para a próxima temporada. Jogador de 30 anos tem contrato até dezembro de 24 com o clube paulista.

Informação com @AlePraetzel @GuaibaEsporte @KTO_brasil pic.twitter.com/IUOMJ5f99q — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) December 9, 2023

Atual campeão do Brasileirão, o jogador de 30 anos tem vínculo até o final de dezembro de 2024 e entrou na mira de reforços.

A direção gremista deseja renovar com o técnico Renato Portaluppi na próxima semana e intensificar os contatos.

Veja Também