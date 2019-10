Grêmio busca vitória contra o Atlético-MG para entrar no G6

publicidade

A aproximação ao G-6 já aconteceu, mas o ingresso no grupo das equipes que se classificam à Libertadores no próximo ano ainda depende de um resultado positivo diante do Atlético-MG, neste domingo. O Grêmio enfrenta o Galo no estádio Independência, às 19h, podendo finalmente figurar entre os classificados à competição sul-americana. Para isso, além da vitória em Belo Horizonte, precisa torcer por resultados paralelos.

O time sofrerá mudanças em relação ao que derrotou o Ceará no meio da semana. Renato Portaluppi, em uma clara estratégia de administrar o desgaste de alguns jogadores já pensando na semifinal da Libertadores contra o Flamengo, vai fazer preservações. Léo Moura e Diego Tardelli devem ganhar um descanso. Por outro lado, Geromel e Maicon seguem na equipe para pegar ritmo de jogo. Kannemann, Matheus Henrique e Everton desfalcam o Tricolor em Minas por estarem defendendo suas respectivas seleções. Com isso, David Braz, Michel e Pepê serão mantidos no time.

Na última vez em que atuou no Independência, o Grêmio aplicou uma goleada sobre o Cruzeiro por 4 a 1. E a exemplo daquela oportunidade, o adversário deste domingo também vive uma fase turbulenta. “Sabemos da sequência ruim deles (Atlético-MG). Mudaram até o esquema de jogo nas últimas duas partidas. Mas é uma equipe perigosa, com grandes jogadores. O momento é difícil, mas é uma equipe de muita qualidade”, alerta o lateral-direito Galhardo.

A rodada do meio de semana foi positiva para o Grêmio. Além de alcançar pontuação de G-6, o Tricolor diminuiu a diferença para o quarto colocado. A sequência de três partidas até a semifinal da Libertadores é considerada fundamental para chegar no G-4. “Seguir sempre tentando somar o máximo de pontos possíveis para encostar no pessoal da frente”, finaliza Galhardo. O Atlético-MG vem de derrota para o Flamengo na quinta-feira e busca a reabilitação. O técnico Rodrigo Santana não confirmou se vai manter o esquema com três zagueiros para enfrentar o Grêmio. Ele deverá fazer mudanças para o jogo deste domingo.

Brasileirão

Atlético-MG

Wilson; Patric, Igor Rabello, Igor Maidana e Leonardo Silva;

Lucas Hernández, Elias, Nathan e Vinícius; Cazares e Di Santo. Técnico: Rodrigo Santana

Grêmio

Paulo Victor; Galhardo, Geromel, David Braz e Cortez; Michel, Maicon, Alisson e Luan; Pepê e André. Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Luiz F. De Oliveira (SP)

Local: Belo Horizonte