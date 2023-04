Grêmio: Carballo, Kannemann, Pepê e Fábio correm na volta do gramado e se aproximam de retorno

publicidade

A semana de decisão do Gauchão começou no Grêmio com boas notícias. O zagueiro Kannemann, o lateral Fábio e os meias Felipe Carballo e Pepê treinaram em separado e correram na volta do gramado do CT Presidente Luiz Carvalho na tarde desta segunda-feira.

Nos últimos jogos, eles foram desfalques do técnico Renato Portaluppi. Kannemann e Carballo foram ausências de última hora antes do empate com o Caxias no domingo. Renato apostou em Bruno Uvini e Lucas Silva como titulares.

Conforme o Tricolor, o quadro dos atletas são os seguintes: o uruguaio se recupera de uma virose e o argentino sentiu um desconforto. Já o volante Pepê e o lateral Fábio voltam aos poucos após lesão muscular que ambos sofreram ainda na semifinal diante do Ypiranga, em Erechim.

A tendência é que Kannemann e Carballo estejam aptos para o duelo contra o Caxias, na Arena, às 16h30min. Pepê e Fábio devem regressar no Brasileirão. O Tricolor volta a trabalhar na manhã desta terça-feira, a partir das 10h.

