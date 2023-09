Grêmio: Carballo tem lesão muscular e não encara o Corinthians

publicidade

O uruguaio Felipe Carballo está fora do jogo do Grêmio contra o Corinthians, na segunda, às 21h, em São Paulo. O volante sofreu uma lesão muscular grau I do ligamento colateral medial (LCM), do joelho direito. A nota divulgada pelo clube gaúcho não aponta o tempo em que o atleta ficará afastado.

Carballo já iniciou tratamento e volta no início desta tarde a Porto Alegre para dar sequência à fisioterapia. Ele será avaliado diariamente.

Em compensação, duas boas notícias para o Tricolor. O zagueiro Rodrigo Ely não teve lesão constada e vai para partida. O defensor deixou a útima partida no intervalo com suspeita de fratura no osso da face. Já o lateral Cuiabano se recuperou de um desgaste muscular e se junta à delegação neste sábado.

O Grêmio tenta se recuperar da derrota para o RB Bragantino. A partida diante do Corinthians é um confronto atrasado da 15ª rodada. Com 39 pontos, o clube gaúcho é o terceiro na tabela, cinco pontos atrás do vice-líder Palmeiras.

O time comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo deve contar com o retorno dos titulares para o confronto frente ao Grêmio. O treinador prometeu rodar o elenco, visando uma melhor preparação para o duelo diante do Fortaleza, que acontecerá no dia 26 de setembro, pela semifinal da Sul-Americana.

No Brasileirão, o Corinthians soma 25 pontos. Dentro da zona de rebaixamento, o Santos tem 21.

