Grêmio cobra Luan por participação em jogo festivo

Não foi visto com bons olhos no Grêmio a participação de Luan em um jogo festivo na terça-feira à noite, em São Paulo. Afastado por lesão desde outubro, o atacante desfalcou o Tricolor no jogo da volta contra o Flamengo, pela Libertadores, assim como em toda a reta final da temporada no Campeonato Brasileiro. Por isso, causou desconforto nos corredores da Arena a presença do atleta na Arena do Corinthians para a partida beneficente "Sheik e amigos contra a fome", organizada pelo ex-jogador Emerson Sheik.

"O Klauss (Câmara, executivo de futebol) já ligou para ele e disse que não foi prudente. Ele está em um processo de recuperação clínica, teve uma fratura por fadiga no metatarso, essas situações têm que ter um cuidado especial. Porque se ele ficar conosco, precisamos dele inteiro. E se houver negócio para ele, também precisa estar inteiro. Então, pode participar, estar presente, se fardar, sentar no banco de reservas. Agora, não pode jogar por conta da situação que se criou. Não foi prudente jogar", afirma o presidente Romildo Bolzan, enfatizando que não havia problema nenhum em participar do evento em si, desde que não tivesse entrado em campo.

Na segunda-feira, o jogador chegou a ser questionado após a partida sobre as especulações de que o Corinthians estaria interessado nele. Luan se disse contente com o suposto interesse, mas garantiu que seu contrato é com o Grêmio e que quaisquer negociações estão com o seu empresário. O vínculo com o Tricolor se encerra no final do ano que vem, mas a partir da metade de 2020 ele pode assinar um pré-contrato.