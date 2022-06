Grêmio concentra esforços por recuperação na Série B

publicidade

Após o início de semana turbulento no Grêmio, com tensões e possibilidades de mudanças, agora as atenções voltam-se novamente para o campo, onde, de fato tudo acontece e reflete no restante do clube. Para isso, o foco é total na reestruturação e remobilização da equipe para a próxima partida, amanhã, contra o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 10ª rodada da Série B. Um jogo que, afora a atual crise que passa o Tricolor, por si só já seria difícil. Para superar o vice-líder, o time deve contar com o retorno de Kannemann, mantendo o esquema com três zagueiros. Além disso, pode ter também a volta do lateral-direito Edílson.

Na reapresentação dessa terça-feira, no CT Luiz Carvalho, Roger esboçou a primeira ideia de time. O técnico deve manter o 3-4-3 utilizado na última partida, contra o Vila Nova, mas com algumas mudanças naturais em razão dos reforços e desfalques. O zagueiro argentino, que foi baixa na 9ª rodada em razão de uma gastroenterite, treinou normalmente nessa terça-feira, e deve voltar à equipe sendo o defensor pelo esquerdo. Com o bom momento de Bruno Alves, Roger mais uma vez optará pela linha de três. Assim, o camisa 34 atuará pelo outro lado da defesa, na direita, e Geromel permanece centralizado.

O treinamento tático também mostrou quem será o substituto de Villasanti no meio campo. O paraguaio será baixa por pelo menos duas rodadas, em razão da convocação para a Seleção de seu país. Assim, a disputa fica entre Lucas Silva e Thiago Santos pelo lado direito do meio-campo, com Bitello pelo lado esquerdo. Nas alas, enfim deve acontecer o retorno de Edílson. A alternativa, caso ele não possa atuar os 90 minutos, é Jhonata Varella. No lado esquerdo, joga o lateral Nicolas, que também conta com reposição.

Recuperado da lesão, Diogo Barbosa é a opção ao titular, com destaque nos cruzamentos na última atividade. No setor ofensivo, um jogador que vem pedindo oportunidade no time titular, o meia-atacante Janderson, deve ganhar a vaga de Campaz na ponta direita. O colombiano também foi convocado e será desfalque por duas rodadas. Na outra ponta, Biel seguirá como titular. Assim, o time finalmente terá um ar mais “cascudo”, com mais jogadores experientes do que jovens, buscando encontrar o equilíbrio que faltou até aqui na Série B.