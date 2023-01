Grêmio confirma chegada de Suárez nesta terça-feira pela manhã em Porto Alegre

publicidade

A esperada chegada de Luis Suárez em Porto Alegre acontece na manhã desta terça-feira, por volta das 11h45min, pelo portão 8 do Aeroporto Salgado Filho, próximo à avenida Sertório. A expectativa é que torcedores do Grêmio compareçam ao local para dar boas-vindas ao uruguaio. Contratado no último sábado, o camisa 9 chega para se reapresentar com os companheiros na retomada da pré-temporada.

ELE ESTÁ CHEGANDO 🇺🇾🇧🇷🇪🇪 Luis Suárez desembarcará em Porto Alegre nesta terça, 3/1, aproximadamente 11h45, pelo portão 8 do Aeroporto Salgado Filho, próximo à Avenida Sertório. — Grêmio FBPA (@Gremio) January 2, 2023

O Tricolor prepara um evento especial com Luis Suárez nesta quarta-feira, às 19h30min, na Arena, para o primeiro contato com o torcedor gremista no estádio. Suárez será apresentado no centro do gramado e terá a presença do Conselho de Administração e da diretoria de futebol. Os torcedores podem adquirir os ingressos exclusivamente pelo site arenapoa.com.br. A abertura dos portões para acesso à Arena será às 17h30 e todas as rampas estarão abertas.

Os sócios que possuem assento na Arena ou lugar na Arquibancada Norte e que estiverem com suas contribuições mensais em dia terão acesso gratuito utilizando os seus cartões em seus respectivos portões. Sócios Infantis terão um valor simbólico de apenas R$1,00. Já os ingressos para as modalidades de sócio torcedor serão de R$5,00 e para público geral R $10,00.

