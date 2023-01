Grêmio conquista o Efipan em Alegrete

publicidade

A novíssima geração do Grêmio conquistou o título da 42ª edição do Efipan, o Encontro de Futebol Infantil Pan-americano, nesse domingo, no Alegrete. O Tricolor bateu o Olímpia, do Paraguai, por 4 a 1, na decisão disputada no Estádio Municipal Farroupilha. Os gols da final foram de Gabriel Mec (2x), Mateus Apucarana e Emanuel. O Grêmio teve sete vitórias e um empate na competição, com 22 gols marcados e dois sofridos.

Gabriel Mec foi escolhido o craque do torneio. Essa é a terceira conquista da geração 2008 do Tricolor que venceu ainda a Copa Umbro e a Copa Voltaço. Nas redes sociais, o presidente Alberto Guerra comemorou o feito dos jovens. “Se é Grêmio, é campeão. Mais um título para coroar esse início de ano para o nosso tricolor gaúcho”, destacou o dirigente sobre a conquista do time sub-14.

A equipe do técnico André Melo teve em campo Ricardo, RJ, Luis Eduardo, Ryan, Emanuel; Danillo e Tiago; Roger (Bruno), Gabriel Mec (Caio Brazil) e João Borne (Izaac); Mateus Apucarana (Caique). O ex-zagueiro Gabriel Bloss, que aposentou-se precocemente em razão de uma lesão no jeolho, é coordenador técnico da equipe.

