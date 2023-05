Grêmio conta com retornos de Reinaldo e Pepê

publicidade

Uma semana após a boa vitória diante do Cuiabá, fora de casa, o Grêmio volta a campo neste domingo, às 18h30min, para enfrentar o Red Bull Bragantino, na Arena do Grêmio, pela quarta rodada do Brasileirão. E desta vez o técnico Renato Gaúcho ganhou mais opções para montar a equipe Grêmio. O lateral Reinaldo e o volante Pepê estão recuperados de problemas físicos e podem aparecer entre os titulares. Eles disputam posição, respectivamente, com Diogo Barbosa e Bitello.

O treinador fechou o treino ontem para a imprensa, mas indicou que os volantes Carballo e Villasanti também estão perto de retornar. Eles participaram da brincadeira de bobinho, que é usada sempre como aquecimento entre os jogadores

Mas nem tudo é novidade boa. Renato não terá à disposição o zagueiro Kannemann, suspenso, além do capitão Pedro Geromel, vetado pelo departamento médico. O Grêmio deve atuar com Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Bruno Uvini e Reinaldo (Diogo Barbosa); Lucas Silva, Pepê (Mila), Bitello, Cristaldo e Vina; Luis Suárez.

Com 6 pontos, o Tricolor ocupa a sétima colocação do Brasileirão. O Botafogo lidera com 9.

