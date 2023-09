Grêmio contata estafe sobre desejo de contratar Bruno Henrique

publicidade

*Com informações do repórter da Rádio Guaíba, Rafael Pfeiffer

O Grêmio já se movimenta visando a temporada de 2024. Nesta semana, o Tricolor enviou ao staff do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, uma "carta de intenção" para contar com o atleta. O camisa 27 negocia sua renovação com o Flamengo, mas as tratativas estão travadas. Ele recusou a primeira proposta. Entretanto, o desejo é seguir no Rio.

Caso não siga no Rubro-Negro, Bruno Henrique é um dos alvos. As discussões acontecem via departamento de futebol e presidência. O técnico Renato Portaluppi segue focado no trabalho de campo e não tem participado das escolhas de nomes.

Mesmo que não se acerte com os cariocas, Bruno Henrique tem sondagens do exterior. O contrato vai até dezembro no Rio.

