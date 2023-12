Grêmio: Corinthians entra na disputa para contratar Ferreira

publicidade

Autor de um dos gols na vitória sobre o Goiás por 2 a 1, Ferreira entrou na mira do Corinthians para a próxima temporada. Segundo apurado pelo Correio do Povo, o clube paulista está disposto a desembolsar uma compensação financeira para contratar em definitivo o atacante. Esse modelo de negociação agrada ao Grêmio, que tem contrato com o jogador até o final de 2024 e possui apenas 35% dos direitos econômicos do camisa 10.

Além do Timão, o São Paulo é outro clube interessado em Ferreira. Diferentemente do rival, o Tricolor do Morumbi, em um primeiro momento, se mostrou disposto a envolver atletas na negociação, o que não agradou os gaúchos. As conversas entre as partes seguem e devem se intensificar a partir do final do Campeonato Brasileiro.

Aos 25 anos, Ferreira vive uma temporada de altos e baixos, tendo que lidar com lesões musculares importantes. Foram 37 partidas disputadas até o momento, com sete gols e seis assistências.

