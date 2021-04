Grêmio desperdiça chances, volta a ser dominado e é eliminado na Libertadores

publicidade

Mesmo depois de desperdiçar muitos gols na primeira etapa, o Grêmio até saiu na frente, um resultado que garantia a sua classificação, mas sofreu a virada para o Independiente del Valle nesta quarta-feira, perdeu por 2 a 1, e foi eliminado da Libertadores, sem nem chegar à fase de grupos. Agora, a equipe de Renato Portaluppi jogará a Copa Sul-Americana, cuja estreia será na semana que vem.

Em bom primeiro tempo na Arena, o Tricolor saiu em vantagem aos 22 minutos, em golaço de Jean Pyerre e errou pelo menos quatro chances claras de ampliar o placar. Aos 47 minutos, quase no fim da primeira etapa, o castigo chegou. Ortíz marcou um golaço de falta, na gaveta, e deu tranquilidade aos equatorianos.

Na volta do intervalo, o Del Valle estava mais atento e não cedeu mais tantos espaços para o time gremista. Nervoso e desencontrado, o Grêmio se perdeu dentro do campo. Maicon foi expulso aos 17 minutos e deixou a equipe em desvantagem numérica, que logo se transformou em virada equatoriana. Ortíz novamente marcou aos 20 minutos e deu números finais a partida. Depois do 2 a 1, o Del Valle trocou passes, controlou o jogo e caminhou para a fase de Libertadores sem qualquer dificuldade.

Na Sul-Americana, o Tricolor terá pela frente o Lanús, da Argentina, o Equidad, da Colômbia, e o Aragua, da Venezuela no Grupo H. Somente um se classifica para a próxima fase. A estreia ocorre na próxima quinta-feira, as 19h15min, na Arena, contra o La Equidad.

Chance desperdiçadas e castigo no fim

Mesmo sem ter mais a bola, foi o Grêmio quem criou as melhores chances e abriu o placar na Arena, em lindo gol de Jean Pyerre, aos 22 minutos, após cruzamento de Alisson. Antes disto, Ferreirinha teve gol anulado em lance bastante ajustado pelo bandeirinha.

Na sequência, o Tricolor perdeu oportunidades de ampliar e definir o placar ainda no primeiro tempo. Aos 31 minutos, Maicon encontrou Cortez, que na linha de fundo cruzou para ninguém. Aos 32, Matheus Henrique finalizou fraco nas mãos de Ramírez.

Com Jean Pyerre atento, foi a vez de Maicon errar a finalização. O volante recebeu de cavadinha, mas a bola ficou na esquerda e ele chutou fraco. Aos 37, a melhor das oportunidades. Maicon lançou Ferreira em velocidade, que passou pela marcação, driblou o zagueiro e na cara de Ramírez chutou na perna do goleiro.

Depois, aos 44, foi a vez de Alisson entrar de carrinho e mandar para fora. O castigo para tantas chegadas desperdiçadas chegou aos 47 minutos em linda falta de Ortíz. Gol que deu tranquilidade para a equipe do Del Valle e jogou a pressão para o lado tricolor.

Expulsão e domínio equatoriano

Com o resultado favorável, os equatorianos voltaram mais animados para o segundo tempo. Trocando passes, controlaram o jogo, mesmo sem criar chances claras, até os 11 minutos. Aí, novamente a finalização gremista deixou a desejar. Jean Pyerre deu bom passe para Diego Souza, o atacante, na cara de Ramírez, tentou uma cavadinha e mandou por cima. Precisando do gol, Pepê entrou na vaga de Alisson.

A partir dos 18 minutos, a desvantagem passou a ser númerica para o time gremista. Maicon, que já tinha cartão amarelo, entrou forte no meia equatoriano e recebeu o segundo. Com mais homens, o domínio equatoriano virou gol em seguida. Aos 20 minutos, Faravelli lançou Ortíz, que livre, dominou no peito e bateu sem chances para o Brenno para sacramentar a virada.

No desespero, o auxiliar Alexandre Mendes colocou Luiz Fernando e Darlan nas vagas de Ferreira e Jean Pyerre. Porém, as trocas não surtiram efeito suficiente para mudar o panorama do jogo. Até o fim, o Del Valle não sofreu qualquer perigo, trocou passes com calma e só esperou o apito final para celebrar sua chegada À fase de grupos da Libertadores. Para o Tricolor, agora é Copa Sul-Americana.

Terceira fase prévia da Libertadores - jogo de volta

Grêmio 1

Brenno; Felipe, Rodrigues, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique (Lucas Silva), Jean Pyerre (Darlan), Ferreira (Luiz Fernando) e Alisson (Pepê); Diego Souza (Ricardinho). Técnico: Alexandre Mendes

Independiente del Valle 2

Moisés Ramírez; Segovia, Pacho, Schunke e Caicedo (Chavez); Pellerano, Faravelli, Ortíz e Hurtado; Vite e Montenegro. Técnico: Renato Paiva

Gols: Jean Pyerre (22min/1T°) Ortíz (47min/1T° / 20min / 2T°)

Cartões amarelos: Alisson e Cortez (Grêmio) Pacho (Del Valle)

Cartão vermelho: Maicon (Grêmio)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 14/04, às 19h15min

