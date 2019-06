Grêmio destaca o dia do Orgulho LGBTQI+ nas redes sociais

publicidade

O Grêmio usou as redes sociais do clube para comemorar o Dia Mundial do Orgulho LGBTQI+ e destacou que a história de 115 anos da agremiação foi “desenhada” por pessoas de todos os gêneros. O Tricolor foi o primeiro clube do país a ter uma torcida formada exclusivamente por homossexuais, a Coligay.

Criada em 1977, em plena ditadura militar e no ano que a equipe gremista encerrou a série de oito títulos estaduais do arquirrival Inter. Por isso, a torcida passou a ser considerada por muitos como uma espécie de amuleto. A Coligay realizou diversas ações beneficente e ajudou na campanha de conclusão do “Antigo Casarão”, o Olímpico.

