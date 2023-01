Grêmio divulga primeiro treino e Suárez reitera: "Muito feliz"

publicidade

Maior contratação da história do Grêmio, Luis Suárez, realizou seu primeiro treinamento na tarde desta terça-feira no CT Presidente Luiz Carvalho. O camisa 9 correu em volta do gramado e fez testes físicos. Além disso, conheceu seus novos companheiros.

Em nova declaração, Suárez garantiu que está "muito feliz" de estar no Grêmio. "Muito feliz, muito contente de estar vivendo esse momento. Agora o que precisamos é estar junto e desfrutar de tudo que vem".

O centroavante chegou nesta terça-feira em Porto Alegre com direito a festa no aeroporto. No trabalho da tarde, o elenco gremista se reapresentou após o recesso e se reuniu com o técnico Renato Portaluppi no gramado para retomada dos trabalhos.

MUY FELIZ E MUY CONTENTO 🇪🇪 Aperta o ▶️ e confere as primeiras palavras do Luis Suárez no CT Luiz Carvalho. pic.twitter.com/XU6PnGVBA3 — Grêmio FBPA (@Gremio) January 3, 2023

Na quarta-feira, o Tricolor prepara uma apresentação especial para Suárez na Arena. Conforme a organização, mais de 28 mil ingressos já foram comercializados. A expectativa é que o público supere os 30 mil tricolores nas arquibancadas para o primeiro contato oficial com o atacante.

