Grêmio divulga relacionados para enfrentar o Guarani com Thaciano

O Grêmio divulgou, no início da tarde desta quinta-feira, a lista dos jogadores relacionados para enfrentar o Guarani pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão. A principal novidade é Thaciano, que está com o calendário vacinal da Covid-19 atualizado e poderá reestrear pelo Tricolor. Recuperados de lesão, o goleiro Brenno, o lateral-direito Edilson e o atacante Elkeson também estão de volta.

Confira a lista de relacionados pelo técnico Roger Machado para a 22ª rodada do @brasileiraob, contra o Guarani.



🇪🇪 #GUAxGRE #TeSigoATodaParte #Alentaço pic.twitter.com/Tzkph7mASP — Grêmio FBPA (@Gremio) August 4, 2022

Em contrapartida, Rodrigues está fora. O zagueiro tem negociações avançadas para trocar o Grêmio pelo San José Earthquakes, dos Estados Unidos. Dessa forma, o técnico Roger Machado tem três zagueiros à disposição: os titulares Geromel e Bruno Alves, além do garoto Natã. Kannemann e Ferreira, lesionados, e Bitello, suspensos, também são desfalques.

A provável escalação tricolor tem: Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Leiva e Campaz; Biel, Guilherme e Diego Souza.

Com 37 pontos, o Grêmio está na 4ª colocação da Série B. Uma vitória diante do Bugre nesta sexta-feira, às 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa, pode colocar o Tricolor de volta na vice-liderança da segunda divisão nacional.

