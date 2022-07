Grêmio empata em 1 a 1 com Brusque em jogo ruim em Santa Catarina

publicidade

Foi uma missão difícil, especialmente para o torcedor. Em um jogo muito ruim em Santa Catarina, o Grêmio até saiu ganhando, mas não levou 5 minutos para ceder novamente o empate em 1 a 1 contra o Brusque e seguir com a sina de não conseguir vencer fora de casa há quase três meses na Série B. Ainda que tenha mantido a invencibilidade, que chega a 13 jogos, o Tricolor desperdiçou a chance de abrir vantagem no G4: segue na 4ª posição, com 33 pontos, 5 a mais que o Tombense, quinto colocado.

Os gols saíram no segundo tempo. Bitello abriu o placar após boa tabela aos 4 minutos. No entanto, aos 9, Wallace empatou de cabeça e deu números finais ao confronto.

O Grêmio volta a campo no sábado, para enfrentar a Ponte Preta, neste sábado, às 16h30min. A partida, válida pela 1ª rodada do returno da Série B, acontece na Arena.

Primeiro tempo sofrível

O técnico Roger Machado chegou perto de conseguir repetir o time pelo terceiro jogo consecutivo, após duas boas atuações em sequência na Arena, com vitórias sobre Náutico e Tombense. No entanto, sofreu uma baixa de última hora: com a ausência de Nicolas, fora por uma gastroenterite, precisou mandar a campo Diogo Barbosa na lateral esquerda. Nas demais 10 posições, o time foi o mesmo dos jogos anteriores.

Os primeiros 20 minutos de jogo ficaram devendo em emoção e qualidade. Em um ritmo lento, sem grandes chegadas de parte a parte, a partida se resumiu a uma sequência de faltas e passes errados das duas equipes. O Grêmio insistia mais pelo lado esquerdo, mas esbarrava na inoperância de Diogo Barbosa. Às suas costas, Pará tentava conduzir o Brusque, também sem sucesso.

Aos 23, a sequência faltosa teve um primeiro momento de polêmica. Alvaro atingiu Biel por trás, sem bola, com uma solada na altura da panturrilha. A arbitragem optou pelo cartão amarelo, mas não sem alguma reclamação do time do Grêmio, que pedia o cartão vermelho. O VAR também optou por não interferir.

E o cenário na segunda metade do primeiro tempo não se modificou. O jogo permaneceu ruim, com apenas uma finalização do Grêmio, logo a um minuto de jogo. O Brusque, esbarrando na sua clara limitação técnica, também não ofereceu perigo. Assim, o que se viu foram 45 minutos sofríveis em Santa Catarina, que só podia ter ido ao intervalo na igualdade de 0 a 0.

Gols em sequência

Na volta do intervalo, a postura pareceu diferente, e o Grêmio finalizou duas vezes nos primeiros três minutos. Na terceira, encontrou o caminho das redes, a 4 minutos. Bitello ajeitou e soltou rapidamente para Biel. Ele devolveu na tabela rápida para o volante, que tocou na saída do goleiro para fazer 1 a 0 e anotar o gol como gosta o treinador Roger, com os meias pisando na área.

Mas a reação teve um balde de água fria logo a seguir. Cinco minutos depois, o Grêmio fez uma falta boba no lado esquerdo de ataque do Brusque. E pagou caro: o levantamento foi preciso e o zagueiro Wallace Reis teve méritos: cabeceou forte, com força, sem chances para Gabriel Grando. Com direito a lei do ex em Santa Catarina, o placar chegou a 1 a 1.

Para tentar fazer o time explorar a velocidade, Roger optou por sacar Campaz e colocar em campo Janderson. A troca, no entanto, não surtiu efeito. O Grêmio seguia inoperante no ataque e, para piorar, o treinador demorou demais para fazer as trocas. Até os 30 da etapa final, havia feito apenas esta mudança.

As substituições até vieram, mas já sem tempo hábil para que a situação mudasse. A boa notícia, em meio à inoperância dos dois elencos, é que o jogo acabou. O Tricolor seguiu invicto, mas perdeu grande chance de abrir vantagem no G4 e passar o Bahia.

Série B - 19ª rodada

Brusque 1

Jordan; Pará (Edilson), Alemão, Wallace e Airton; Rodolfo, Zé Mateus, Balotelli e Álvaro (Gabriel Talliari); Crislan (Junior Toddynho) e Fernandinho. Técnico: Luan Carlos

Grêmio 1

Gabriel Grando; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti (Thiago Santos), Bitello (Matheus Sarará) e Campaz (Janderson); Biel (Pedro Lucas), Ferreira (Elias) e Diego Souza. Técnico: Roger Machado

Gols: Bitello (4/2T), Wallace (9/2T)

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Cartões amarelos: Alvaro e Fernandinho (Brusque); Pedro Lucas (Grêmio)

Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC)

Data e hora: 19/07, às 19h