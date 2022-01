Grêmio empresta zagueiro Paulo Miranda ao Juventude

publicidade

O Juventude anunciou nesta terça-feira a contratação do zagueiro Paulo Miranda. O jogador chega por empréstimo junto ao Grêmio para a temporada de 2022.

Com o nome publicado no BID, Paulo Miranda já está à disposição do técnico Jair Ventura para as primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho – inclusive para a estreia diante do Inter, na quarta-feira.

O zagueiro de 33 anos atuou em 13 jogos pelo Tricolor em 2021, sendo bastante contestado na campanha que levou ao rebaixamento para a Série B. Ele fez um gol e deu uma assistência. Anunciado em 2018, Paulo Miranda foi um dos jogadores afastados pelo clube ainda em novembro, rodadas antes do término do Brasileirão.