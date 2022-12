Grêmio encaminha contratação do lateral Fábio

publicidade

*Com informação do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba

O Grêmio está próximo de acertar com mais um reforço para a temporada 2023. Trata-se do lateral Fábio, 32 anos, que está de saída do Nantes, da França. O jogador é aguardado em Porto Alegre nos próximos dias para realizar exames médicos.

Grêmio aguarda a chegada de Fábio a Porto Alegre para realizar os exames médicos e assinatura de contrato. Mais um reforço que será anunciado nos próximos dias.@GuaibaEsporte pic.twitter.com/JPYISgzRmH — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) December 22, 2022

Formado no Fluminense, Fábio foi contratado pelo Manchester United, da Inglaterra, quando tinha 18 anos. Porém, nunca conseguiu se firmar com a camisa dos Red Devils. Depois, passou por Queens Park Rangers, da Inglaterra, Cardiff City, de País de Gales, e Middlesbrough, da Inglaterra. O último clube na Europa foi o Nantes.

Fábio chegaria ao Tricolor para suprir a carência da lateral-direita, embora, também, possa atuar pela esquerda. Neste momento, o Grêmio tem apenas dois garotos para a posição: Lucas Kawan e Thomas Luciano. Edilson e Léo Gomes, que atuaram pelo clube gaúcho em 2022, não tiveram seus contratos renovados.

