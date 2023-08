Grêmio encaminha empréstimo de Zinho para clube português

publicidade

O Grêmio encaminhou, no início desta semana, o empréstimo de Zinho ao Portimonense, de Portugal. Segundo apurado pelo Correio do Povo, o atacante será cedido até metade de 2024, sem custos, com opção de compra ao final do período de um ano.

Revelado na base do clube, Zinho subiu para o profissional no Gauchão deste ano. Nesta temporada, ele atuou em 17 partidas e não marcou nenhum gol. Após chegar a ser uma das primeiras opções para o ataque, o jogador perdeu espaço com a chegada de novos reforços, como Iturbe e Lucas Besozzi, na última janela de transferências.

Para não perder o ritmo de jogo, Zinho vem sendo utilizado na equipe Sub-20 do Tricolor. Inclusive, nesta quarta-feira, o atleta atua na Copa do Brasil Sub-20, contra o Athletico-PR, na fase de oitavas de final.

