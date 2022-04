Grêmio encaminha renovação de contrato com Bitello até 2025

publicidade

O Grêmio encaminhou a renovação de contrato de Bittelo por mais dois anos. Ou seja, até o final de 2025. A informação foi confirmada por Sérgio Vasques, diretor de futebol do Tricolor, em contato com o Correio do Povo.

Escolhido como Craque do Gauchão 2022, Bitello tinha vínculo com os gaúchos até o final de 2023. Atualmente, o Grêmio tem 50% dos direitos econômicos do meio-campista de 22 anos, mas já decidiu que irá exercer a compra de mais 20% junto ao Cascavel, do Paraná.

Bitello foi revelado pelo Cascavel, do Paraná, e contratado pelo Tricolor em 2019. Em 2021, o volante foi campeão do Brasileirão de Aspirantes com o Grêmio, que derrotou o Ceará na final. Na atual temporada, disputou os primeiros jogos do Gauchão com o time de transição e, depois, subiu para o profissional.

Nas primeiras rodadas do estadual, Bitello pouco foi aproveitado com Vagner Mancini. Porém, tudo mudou quando Roger Machado assumiu o comando técnico gremista. O novo comandante transformou Bitello em peça-chave do time do Grêmio, que avançou para conquistar o pentacampeonato gaúcho.

Veja Também