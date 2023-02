Grêmio encara Esportivo em Bento Gonçalves na volta dos titulares

publicidade

O Grêmio entra em campo nesta noite, às 20h, em Bento Gonçalves, pela quarta vez no Gauchão e quinta na temporada. Assim, o técnico Renato já pôde experimentar algumas novas formações em campo, principalmente com seus novos jogadores. Porém, o próprio treinador afirmou, no pós-jogo contra o São José, que restam algumas dúvidas sobre o time titular. Nas quatro partidas do ano, o comandante ainda não repetiu a escalação.

Na Serra, o time tido como “titular” com as principais peças deve voltar a campo. As definições do treinador serão conhecidas uma hora antes do jogo, que acontecerá às 20h. Porém, na terça, quando o Tricolor divulgou a lista de relacionados, as opções para estes espaços abertos em campo parecem ter sido, em parte, resolvidos.

Isto porque, as últimas atuações credenciaram alguns jogadores e descredenciaram outros. O que ganhou prestígio e vantagem na disputa pela ponta direita é o atacante Everton Galdino. O jogador começou como titular na vitória contra o Brasil de Pelotas, mas teve protagonismo na última rodada, ao marcar o gol que garantiu os três pontos em cima do São José, no último domingo.

Por outro lado, o antigo ocupante da posição, o colombiano Campaz, está perdendo espaço no grupo. Seja por opção, ao sobrar da lista de relacionados que já tem cinco estrangeiros (Kannemann, Cristaldo, Carballo, Villasanti e Suárez) ou por não convencer em campo. No lado esquerdo, Guilherme também foi deixado de fora da lista para o jogo de hoje. O atacante protagonizou negativamente alguns lances de pouca habilidade contra o Zequinha, desperdiçando uma das chances de gol da equipe. Na lista, em seu lugar, o jovem Gabriel Silva ganhou oportunidade. Ele e o meia Gustavinho também são alternativas para os lados. Na ponta-esquerda, Ferreira volta à titularidade.

Gauchão 2023 - 4ª rodada

Esportivo

Copetti; Márcio Lima, Tairone, Jean Pablo e Roger Bastos; Jefferson Prill, Fabrício Lusa, Cris Magno e Germano; Thiaguinho e Flávio Torres. Técnico: Carlos Moraes

Grêmio

Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo (Villasanti) e Pepê; Galdino (Cristaldo), Bitello e Ferreira; Suárez. Técnico: Renato Portaluppi

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Assistentes: Jose Eduardo Calza e Fabricio Lima Baseggio

Data e horário: 01 de fevereiro, às 20h, quarta-feira de 2023.

Local: Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS).

