Grêmio encara Guarani com necessidade de vitória na Arena

A tarefa do Grêmio nesta quinta-feira é a mais difícil da Série B até aqui por vários fatores: o Guarani, adversário direto na briga para deixar a zona de rebaixamento; a pressão pelos recentes maus desempenhos, que trouxeram um clima de incerteza; e, por fim, os desfalques. A certeza é que contra o Bugre, às 16h30min, na Arena, pela terceira rodada, o Tricolor precisa vencer, já que até agora tem apenas um ponto na competição, o que o deixa no 17º lugar.

Precisando de gols, o técnico Roger Machado terá que administrar a ausência de Ferreira. O atacante foi retirado do treino de ontem após relatar dores na coxa direita. De acordo com o departamento médico, o jogador foi submetido a um exame de ressonância magnética, que não apontou lesão. Assim, já iniciou tratamento com a fisioterapia e será avaliado diariamente.

As dores na coxa podem justificar o baixo aproveitamento do atleta na penúltima atividade antes da partida, na última terça-feira, quando o treinador gremista promoveu um trabalho intensivo para melhorar a finalização das jogadas com os atacantes, meias e volantes. Ferreira teve baixo rendimento no trabalho. Em fevereiro, o jogador sofreu uma distensão grau 1 no músculo adutor da coxa direita que o tirou dos gramados por mais de 30 dias, uma das razões que também podem ser apontadas para o rendimento aquém do esperado para o atacante.

Sem Ferreira, Elias deve ocupar a vaga na ponta esquerda. Gabriel Teixeira, o Biel, como é chamado pela comissão técnica, vem apresentando boa evolução nos treinamentos e é outra opção para esta vaga.

Nem tudo são más notícias no ataque. Recuperado de lesão, Diego Souza está de volta ao time titular, finalmente estreando na competição. O centroavante vem de um período de recuperação de um edema muscular na coxa esquerda que o tirou da final do Gauchão. Relacionado pela primeira vez desde então, o camisa 29 é a esperança do ataque tricolor para quebrar a marca de ainda não ter balançado as redes na Série B.

Na defesa, também existem novidades positivas, como a volta de Nicolas, que havia sofrido uma lesão na panturrilha esquerda. O retorno do jogador é sinônimo de maior segurança defensiva e também a oportunidade de a torcida ver, enfim, a titularidade de Edílson na lateral direita. A reestreia do jogador tricampeão da Libertadores gera também a expectativa de melhora para o ataque, uma vez que ele tem nos cruzamentos para a área uma das suas principais características.

Brasileirão Série B - 3ª rodada

Grêmio

Brenno; Edílson, Geromel, Bruno Alves, Nicolas; Villasanti, Bitello, Lucas Silva; Campaz, Elias e Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Guarani

Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, João Victor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira; Leandro Vilela e Rodrigo Andrade; Bruno José, Giovanni Augusto e Júlio César; Nicolas Careca. Técnico: Daniel Paulista.

Arbitragem: André Luiz de Freias Castro (GO)

Auxiliares: Edson Antônio de Sousa e Hugo Xavier Correa (GO)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).