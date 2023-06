Grêmio encara o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil

publicidade

Em busca do Hexa, o Grêmio vai enfrentar o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. Ainda não estão definidos a ordem dos confrontos. Os jogos de ida e volta estão marcados entre dos dias 4 e 13 de julho. A partida de volta será realizado na Arena enquanto a ida será realizada no estádio da Fonte Nova.

Além dos confrontos, o sorteio desta terça-feira definiu o chaveamento da competição até a final do certame. Se passar pelo time baiano, o Grêmio enfrenta o adversário de Flamengo e Athletico-PR.

Premiação

Além da conquista da taça, a Copa do Brasil é atrativa pela boa premiação de dinheiro que dá aos clubes que vão avançando na competição. Como iniciou o torneio desde a primeira fase, o Grêmio já faturou R$ 12,8 milhões.

Se passar para a próxima fase, o Grêmio garante para o seu cofre mais R$ 9 milhões. Quem chegar à final fica com pelo menos R$ 30 milhões e o campeão recebe R$ 70 milhões.

Dos times que ainda disputam a competição, o Tricolor é o que mais tem taças no armário: foram cinco. Na última conquista, em 2016, o time também era treinado por Renato Portaluppi. Na época, a equipe derrotou o Atlético Mineiro e deu fim ao jejum de títulos de 15 anos. Também sob o comando de Renato, o Grêmio disputou sua última final do torneio em 2021, válido pelo ano anterior. Na ocasião, o Palmeiras derrotou o Grêmio e ficou com o título.

Outros confrontos

Corinthians x América Mineiro

Palmeiras x São Paulo

Flamengo x Athletico Paranaense