Grêmio estreia na Pré-Libertadores contra o Ayacucho para superar baque da Copa do Brasil

Não há tempo para lamber as feridas ou lamentar o que poderia ter sido diferente na final da Copa do Brasil. Três dias após encerrar a temporada 2020 com a perda de um título, o Grêmio dá início nesta quarta-feira à busca do tetracampeonato da Libertadores 2021. O sonho ainda está distante, pois o time precisa encarar as fases prévias da competição, e por isso mesmo a virada de chave precisa ser tão rápida. A estreia é contra o modesto Ayachucho, do Peru, às 21h30min, já com algumas mudanças na equipe.

Grêmio x Ayacucho: Acompanhe minuto a minuto

Jean Pyerre tem lesão muscular e para por três a quatro semanas (Churín também, com previsão de quatro a seis semanas). Pinares deve aparecer na vaga do meio, que foi de Thaciano domingo. Pepê tem um desconforto no quadril, e Ferreira é o principal candidato à posição. Paulo Victor também ficou fora da concentração, por opção técnica.

Estas são as alterações mais prováveis, mas podem haver outras. Além dos nomes, porém, o Grêmio busca mudar a postura em relação aos últimos jogos da temporada. “Perder uma final não é fácil. Mas temos muita gente grande, com experiência, já viramos a página. Não há tempo para ficar apegado a essa derrota, amanhã (hoje) temos outra decisão. É mata-mata, e a experiência vai nos ajudar a chegar à próxima fase”, disse Pinares, que garantiu não ter preferência entre as diferentes funções do meio-campo.

“Esse clube tem mentalidade ganhadora, percebi isso desde que cheguei aqui. Apesar do que aconteceu domingo, vamos sair para ganhar e avançar na Copa”, garantiu o chileno.

Esta fase eliminatória é vital para o restante da temporada do Grêmio. O clube cogita até dar folga a alguns jogadores do time principal depois do jogo de volta, na próxima terça, em Quito – ou até mesmo depois de hoje, em caso de uma goleada expressiva, que encaminhe a vaga. A primeira fase do Gauchão deve ser disputada com a equipe de transição mais alguns reforços.

O Ayacucho, fundado há 12 anos, disputa a Libertadores pela primeira vez. Perdeu várias peças do time que chegou em terceiro lugar na liga peruana e terá alguns reforços estreando.

Copa Libertadores - segunda fase prévia

Grêmio

Vanderlei; Vanderson, Paulo Miranda, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Pinares e Ferreira; Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi

Ayacucho

Cavallotti; Quina, Beltrán, Villamarín e Mendieta; Ardiles, Firpo, Lavandeira, Sosa e Paucar; Arce. Técnico: Walter Fiori.

Arbitragem: Augusto Aragon (EQU)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 10/03, às 21h30min